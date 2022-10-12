Синицина и Кацалапов рассказали, как на самом деле прошла их помолвка

Олимпийские чемпионы в команде и серебряные призёры Игр-2022 в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов после свадьбы рассказали в интервью «7 дней», как на самом деле прошла их помолвка.

Фото: Личный архив Никиты Кацалапова

Никита. Если честно, на фото — не сам момент помолвки. Нам не пришло в голову тогда фотографироваться — так хорошо нам было в тот момент. Но, когда на следующее утро сообщили Петро о произошедшем, он сказал: «Ребята, и вы не запечатлели такое событие?! Неужели не хотите, чтобы у вас остались фотографии с помолвки?» И мы с друзьями пошли на берег океана и попросили их сделать несколько снимков: как я встаю на колено, как надеваю кольцо на палец Вике.

Я давно купил это кольцо. Но всё ждал подходящего момента. Очень ценю импровизацию, и в спорте тоже. Да, я человек эмоций: если у меня плохое настроение, то всё вокруг для меня ужасно. А когда я в духе, то мир прекрасен. В общем, ждал такого дня, такого часа, чтобы всё совпало: и моё настроение, и Викино, и природа, и погода. Поэтому долго носил с собой кольцо в кармане. Ну и в конце концов подходящий момент настал…

Виктория. Мы с друзьями вечером сидели на пляже, веселились. И вдруг Никита сказал: «Пойдём прогуляемся». А у нас там была очень красивая песчаная коса, которая уходила далеко в океан. Изумительный вид: белая песчаная полоска и с двух сторон на неё накатывают волны. Мы с Никитой как были — я в купальнике, он в шортах, сверху накинуты рубашки — так и пошли. Я же не думала, что Никита что-то затевает.

Никита. А я всё рассчитал. Вика болтала с подружкой, была расслабленная, вот я её и выхватил…

Виктория. И вот мы идём, Никита чуть приотстал. Оборачиваюсь, а он встал на колено и говорит мне самые важные в жизни слова. Я, конечно, сразу сказала «да» и заплакала, потому что это было очень трогательно. А потом быстро стемнело — на Мальдивах всегда так. Появились звёзды, и всё вокруг стало ещё более романтичным.

Никита. Мы потом ещё час стояли, не сходя с места, целовались и разговаривали. Говорили о том, сколько всего с нами за эти восемь лет произошло, какой прошли колоссальный путь — с победами, проигрышами, притиркой друг к другу. И что мы всё сделали вовремя, что круто откатали главные соревнования нашей жизни — олимпийские. И что теперь можем немного передохнуть.