Илья Авербух прокомментировал сексуализацию рекламы на «Ледниковом периоде»
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Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о сексуализированной рекламе в рамках проекта «Ледниковый период».
«Я не занимаюсь промо проекта, это решение руководства канала. У них такое видение продвижения. Я идей не предлагал. Всегда так было, что рекламой проекта занимается Первый канал», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
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