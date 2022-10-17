Илья Авербух прокомментировал сексуализацию рекламы на «Ледниковом периоде»

Чемпион мира 2002 года в танцах на льду, российский хореограф и продюсер Илья Авербух высказался о сексуализированной рекламе в рамках проекта «Ледниковый период».

«Я не занимаюсь промо проекта, это решение руководства канала. У них такое видение продвижения. Я идей не предлагал. Всегда так было, что рекламой проекта занимается Первый канал», — сказал Авербух в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.