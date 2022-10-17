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Анна Погорилая объяснила, почему до сих пор официально не завершила карьеру

Анна Погорилая объяснила, почему до сих пор официально не завершила карьеру
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, ответила, почему до сих официально не объявила о завершении карьеры.

«Мне кажется, у меня руки не дошли до этого. Может быть, в глубине души есть надежда, что я вернусь, но с каждым годом она всё меньше и меньше. Потом, у меня маленький ребёнок, я не могу бросить его и начать тренироваться. Зачем я тогда его рожала? Я никогда не понимала, когда рожают и потом ребёнком не занимаются. Это моё чадо, я больше хочу с ним проводить время, нежели ездить на соревнования.

Восстановление займёт колоссальное время — это сумасшедший труд. Тот результат, который мы видим у девочек — это работа 24/7. А ещё я ведь закончила из-за травмы спины. Если начнутся нагрузки, не вылезет ли эта травма наружу?» — сказала Погорилая в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

Полное интервью с Анной Погорилой выйдет на «Чемпионате» завтра, 18-го октября в 8:00 мск.

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