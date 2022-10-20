Бойкова и Козловский объяснили, зачем выступают на Кубке Санкт-Петербурга

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, почему решили выступить на Кубке Санкт-Петербурга.
«Мы специально выступаем на этом турнире, чтобы подготовить себя, свой организм к более крупным стартам. Завтра мы поедем произвольную программу первый раз на публике, и это как раз нам даст возможность ещё больше подготовиться, вспомнить, каково это – катать произвольную именно на соревнованиях», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
«Поскольку турнир домашний, крайне комфортный и спокойный, мы решили попробовать усложнять нашу короткую программу риттбергером. В дальнейшем, будем мы делать тройной риттбергер или нет, будет уже зависеть от его стабильности. Тем не менее мы собираемся нарабатывать новые элементы повышенного для нас уровня сложности», — сказал Козловский.
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