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Золотой конек Москвы. Юниоры: Девушки, произвольная программа
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Бойкова и Козловский объяснили, зачем выступают на Кубке Санкт-Петербурга

Бойкова и Козловский объяснили, зачем выступают на Кубке Санкт-Петербурга
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Чемпионы Европы 2020 года в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, почему решили выступить на Кубке Санкт-Петербурга.

«Мы специально выступаем на этом турнире, чтобы подготовить себя, свой организм к более крупным стартам. Завтра мы поедем произвольную программу первый раз на публике, и это как раз нам даст возможность ещё больше подготовиться, вспомнить, каково это – катать произвольную именно на соревнованиях», — передаёт слова Бойковой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

«Поскольку турнир домашний, крайне комфортный и спокойный, мы решили попробовать усложнять нашу короткую программу риттбергером. В дальнейшем, будем мы делать тройной риттбергер или нет, будет уже зависеть от его стабильности. Тем не менее мы собираемся нарабатывать новые элементы повышенного для нас уровня сложности», — сказал Козловский.

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