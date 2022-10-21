«Очевидно, как она поменялась». Никита Михайлов — о работе с фигуристкой Самоделкиной

Хореограф Никита Михайлов рассказал, как изменилась Софья Самоделкина, в межсезонье перешедшая в группу Светланы Соколовской. А также как эти трансформации отражаются в поставленных им для фигуристки программах.



«В принципе, если сравнить её катание в том году и в этом, она совсем в другой пластике, совсем в другой манере катается. Это прям очевидно, как она поменялась. Наверное, Софа — один из немногих спортсменов, который за такой короткий срок смог схватить весь материал и почувствовать в нём себя очень комфортно.



Она очень трудолюбивая. Мне кажется, у неё сейчас идёт осознание, что надо быть разной в каждый момент музыки и по состоянию, и по лицу. Я думаю, что она только в начале этого пути», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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