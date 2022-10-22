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Гран-при России. Этап 1: Парное катание, короткая программа
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17:30 Мск
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Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США

Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США
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В американском городе Норвуде стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Сегодня, 22 октября, завершена короткая программа у мужчин.

После короткой программы лидирует японец Као Миюра. Судьи оценили его прокат в 94,96 балла. На втором месте располагается южнокореец Ча Джун Хван, заработавший 94,44 балла. На третьем – итальянец Даниэль Грассль (88,43 балла).

Гран-при по фигурному катанию. 1-й этап. Гран-при США. Мужчины. Короткая программа

  1. Као Миюра – 94,96
  2. Ча Джун Хван – 94,44
  3. Даниэль Грассль – 88,43
  4. Илья Малинин – 86,08
  5. Роман Садовский – 78,15
  6. Сена Мияки – 77,87
  7. Михаил Селявко – 75,75
  8. Лиам Капейскис – 74,29
  9. Уэсли Чиу – 71,58
  10. Донован Каррильо – 69,18
  11. Динь Тран – 64,99
  12. Косиро Симада – 62.54
Фигурное катание. Гран-при-2022/23. Этап 1, Норвуд, США
Мужчины. Короткая программа
22 октября 2022, суббота. 03:49 МСК
Окончено
1
Као Миюра
Япония
94.96
2
Ча Джун Хван
Южная Корея
94.44
3
Даниэль Грассль
Италия
88.43
Комментарии
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