Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США
Поделиться
В американском городе Норвуде стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Сегодня, 22 октября, завершена короткая программа у мужчин.
После короткой программы лидирует японец Као Миюра. Судьи оценили его прокат в 94,96 балла. На втором месте располагается южнокореец Ча Джун Хван, заработавший 94,44 балла. На третьем – итальянец Даниэль Грассль (88,43 балла).
Гран-при по фигурному катанию. 1-й этап. Гран-при США. Мужчины. Короткая программа
- Као Миюра – 94,96
- Ча Джун Хван – 94,44
- Даниэль Грассль – 88,43
- Илья Малинин – 86,08
- Роман Садовский – 78,15
- Сена Мияки – 77,87
- Михаил Селявко – 75,75
- Лиам Капейскис – 74,29
- Уэсли Чиу – 71,58
- Донован Каррильо – 69,18
- Динь Тран – 64,99
- Косиро Симада – 62.54
Комментарии
- 22 октября 2022
-
05:46
-
03:35
- 21 октября 2022
-
21:50
-
21:33
-
21:30
-
20:57
-
19:31
-
19:07
-
18:40
-
17:58
-
17:31
-
14:54
-
14:02
-
12:53
-
11:56
-
11:12
-
11:01
-
10:00
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:18
-
08:10
-
07:50
- 20 октября 2022
-
23:00
-
22:34
-
22:00
-
21:00
-
19:54
-
19:40
-
16:28
-
15:42
-
14:07
Партнерский контент