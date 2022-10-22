Миюра лидирует после короткой программы Гран-при США

В американском городе Норвуде стартовал первый этап серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2022/2023. Сегодня, 22 октября, завершена короткая программа у мужчин.



После короткой программы лидирует японец Као Миюра. Судьи оценили его прокат в 94,96 балла. На втором месте располагается южнокореец Ча Джун Хван, заработавший 94,44 балла. На третьем – итальянец Даниэль Грассль (88,43 балла).



Гран-при по фигурному катанию. 1-й этап. Гран-при США. Мужчины. Короткая программа

Као Миюра – 94,96 Ча Джун Хван – 94,44 Даниэль Грассль – 88,43 Илья Малинин – 86,08 Роман Садовский – 78,15 Сена Мияки – 77,87 Михаил Селявко – 75,75 Лиам Капейскис – 74,29 Уэсли Чиу – 71,58 Донован Каррильо – 69,18 Динь Тран – 64,99 Косиро Симада – 62.54