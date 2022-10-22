Стал известен порядок выступлений первого этапа Гран-при России

Определился порядок выхода участников на лёд на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию.



22 октября, суббота. Гран-при России. Расписание выступлений.



13:30 танцы на льду, ритм-танец



1. Елизавета Кириллова — Марк Чегодаев

2. Яна Матвейшина — Тимофей Субботин

3. Аннабель Морозов — Девид Нарижный

4. Василиса Кагановская — Валерий Ангелопол



15:00 женщины, короткая программа



1. Анастасия Хахыртдинова

2. Анастасия Зинина

3. Валерия Шульская

4. Полина Свириденко

5. София Захарова

6. Маргарита Ковалева

7. Алина Горбачева

8. Софья Акатьева

9. Анастасия Молчанова

10. Карима Аскарова

11. Камила Валиева

12. Мария Гречихина



17:30 пары, короткая программа



1. Виктория Васильева — Роман Запорожец

2. Агния Свинцицкая — Владимир Следь

3. Дарья Бояринцева — Роман Плешков

4. Наталья Хабибуллина — Илья Княжук

5. Евгения Тарасова — Владимир Морозов



18:50 мужчины, короткая программа



1. Даниил Самсонов

2. Евгений Зенкин

3. Степан Тартыгин

4. Кирилл Кельманов

5. Иван Попов

6. Михаил Коляда

7. Глеб Лутфуллин

8. Александр Самарин

9. Иван Соболев

10. Дмитрий Алиев