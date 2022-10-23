Дмитрий Алиев выиграл первый этап Гран-при России, Лутфуллин — второй, Самарин — 3-й

В Москве завершились соревнования фигуристов в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионом турнира стал 23-летний Дмитрий Алиев, в сумме набравший 273,63 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.

2. Глеб Лутфуллин — 258,20.

3. Александр Самарин – 257,43.

4. Михаил Коляда – 237,22.

5. Даниил Самсонов – 222,35.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.

Среди женщин сильнейшей оказалась 16-летняя Камила Валиева.