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Гран-при России. Этап 1: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Дмитрий Алиев выиграл первый этап Гран-при России, Лутфуллин — второй, Самарин — 3-й

Дмитрий Алиев выиграл первый этап Гран-при России, Лутфуллин — второй, Самарин — 3-й
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В Москве завершились соревнования фигуристов в рамках первого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Чемпионом турнира стал 23-летний Дмитрий Алиев, в сумме набравший 273,63 балла.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
4. Михаил Коляда – 237,22.
5. Даниил Самсонов – 222,35.

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Среди женщин сильнейшей оказалась 16-летняя Камила Валиева.

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