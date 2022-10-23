Михаил Коляда — о прокате на Гран-при: бывает. Работаем дальше

Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России.

«Со здоровьем всё хорошо. Почему так вышло? Бывает. Работаем дальше? Да», — сказал Коляда.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.

2. Глеб Лутфуллин — 258,20.

3. Александр Самарин – 257,43.

4. Михаил Коляда – 237,22.

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