Михаил Коляда — о прокате на Гран-при: бывает. Работаем дальше
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Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, бронзовый призёр чемпионата мира — 2018 российский фигурист Михаил Коляда прокомментировал выступление на первом этапе Гран-при России.
«Со здоровьем всё хорошо. Почему так вышло? Бывает. Работаем дальше? Да», — сказал Коляда.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги
1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
4. Михаил Коляда – 237,22.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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