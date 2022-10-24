Видео проката произвольной программы Михаила Коляды на Гран-при России
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В Москве состоялся первый этап Гран-при России. В мужском одиночном катании победу одержал Дмитрий Алиев. Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, не избежал ошибок и стал лишь четвёртым.
Предлагаем вашему вниманию видео проката произвольной программы Михаила Коляды на Гран-при России.
Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.
Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги
1. Дмитрий Алиев – 273,63.
2. Глеб Лутфуллин — 258,20.
3. Александр Самарин – 257,43.
4. Михаил Коляда – 237,22.
5. Даниил Самсонов – 222,35.
Напомним, в женском одиночном катании победу одержала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева.
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