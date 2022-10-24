В Москве состоялся первый этап Гран-при России. В мужском одиночном катании победу одержал Дмитрий Алиев. Михаил Коляда, лидировавший после короткой программы, не избежал ошибок и стал лишь четвёртым.

Предлагаем вашему вниманию видео проката произвольной программы Михаила Коляды на Гран-при России.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Первый этап Гран-при России. Москва. Мужское одиночное катание. Итоги

1. Дмитрий Алиев – 273,63.

2. Глеб Лутфуллин — 258,20.

3. Александр Самарин – 257,43.

4. Михаил Коляда – 237,22.

5. Даниил Самсонов – 222,35.

Напомним, в женском одиночном катании победу одержала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева.