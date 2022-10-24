Анна Щербакова получила премию от «Чемпионата» за звание «Любимой фигуристки России»

«Чемпионат» вручил награду первой победительнице премии «Любимая фигуристка России» Анне Щербаковой. Анна набрала 279188 голосов в опросе, который длился целый месяц в Telegram-канале «Ход коньком». Общее число проголосовавших достигло 500 тысяч, включая поклонников фигурного катания из других стран: Китая, Великобритании и стран бывшего СНГ.



Управляющий директор «Чемпионата» Антон Сучков/Директор по цифровой стратегии Rambler&Co:



«Мы очень рады от имени пользователей «Чемпионата» вручить награду за звание «Любимой фигуристки России» первой победительнице нашей премии — Анне Щербаковой. Анна уже покорила вершины спортивного Олимпа и продолжает свой яркий путь. Неудивительно, что у неё есть столько поклонников. В том числе, как показало голосование на «Чемпионате», за пределами страны. Желаем Анне больше ярких выступлений и новых достижений!»

Напомним, голосование за звание «Самая любимая фигуристка России» проходило в три этапа: групповой раунд, полуфиналы и финал. В опросе участвовали 16 фигуристок: Юлия Липницкая, Мария Бутырская, Анна Погорилая, Камила Валиева, Алёна Леонова, Елена Радионова, Ирина Слуцкая, Аделина Сотникова, Елена Соколова, Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная и Ольга Маркова.