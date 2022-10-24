Коляда обратился к болельщикам после неудачного выступления на 1-м этапе Гран-при России
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Бронзовый призёр чемпионата мира – 2018, российский фигурист Михаил Коляда обратился к болельщикам после неудачного выступления на первом этапе серии Гран-при России, который прошёл в Москве.
Коляда лидировал в соревнованиях по итогам короткой программы, однако провалил прокат произвольной и занял итоговое четвёртое место (237,22 балла).
«Друзья! Спасибо вам всем за такое количество тёплых слов поддержки. Я всегда знал, что вы — лучшие в мире», — написал Коляда в своих социальных сетях.
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