Источник: Этери Тутберидзе прекратила работу с врачом, которого связывали с делом Валиевой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прекратила работу с доктором Филиппом Шветским, которого многие связывали с допинг-скандалом с участием олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях Камилы Валиевой. Об этом сообщил журналист Владислав Жуков в своём телеграм-канале, ссылаясь на источники. При этом отмечается, что прекращение сотрудничества не связано с Валиевой.

«Причиной стали расхождения в вопросах профессиональной компетенции. И Филипп, и Этери Георгиевна думали прекратить сотрудничество ещё до отлёта в Пекин, так что это давняя история. Расстались хорошо, по обоюдному согласию сторон. Это никак не связано с именем Камилы Валиевой», — сообщил источник.

Также сообщается, что Шветский в настоящий момент сохраняет пост врача сборной России по фигурному катанию и будет присутствовать на соревнованиях.

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