Боброва — о Валиевой: этим катанием она может орать: «Дураки, что вы со мной сделали?»

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о произвольной программе Камилы Валиевой, в которой воссоздаётся олимпийская история фигуристки.

Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир Игр в Пекине, после чего стало известно, что допинг-проба фигуристки, сданная полтора месяца назад, оказалась положительной. Чтобы выступить в личном турнире, 15-летней на тот момент Камиле пришлось лично отвечать перед выездной панелью CAS. В произвольной программе Валиева допустила много ошибок и осталась четвёртой. Награждение по итогам командного турнира было отложено до окончания расследования.

«В чём плюс этой программы Валиевой — она её катает осознанно, она знает, что делает. У неё все эти руки, прыжки, загибы, на которые она идёт — у неё отсюда идёт (показывает на область груди). Она знает, что она делает, и она в этой программе это переживает всё заново. И это всегда импонирует. Истина и правда — вот что нравится зрителю. Потому что зрителя никакого не обманешь. Зрители не дураки. Они могут видеть: программа, сложные элементы, красивые руки, достаточно эстетично. Но когда ты катаешь отсюда (показывает на область груди) — это, знаете, разница.



И вот здесь в фигурном катании это очень важно. И я не сравниваю прокат на Гран-при. Я хочу сказать про прокат на контрольных прокатах. Потому что это был первый выплеск этой программы, она очень хотела её показать. Там были чистейшие тройные, и не мешала эта мысль про четверной-не четверной, она там полностью это выжала из себя. Ну, друзья, скажите мне, мне кажется, 90% прочувствовали это. Кто-то заплакал. Я усидеть не могла, потому что я чувствовала, как через экран телевизора — телефона в моём случае — передавалась эта её боль. Когда так катаешь, это историческая программа.

Вопрос в другом: сможет ли она продолжать на этом же уровне эту программу? То, что они это сделали, честно, моё откровенное спасибо.



Все: «Зачем её пихают туда обратно в эту Олимпиаду?». Она не маленькая. Если бы что-то совсем ей было сложно, она бы тренерам сказала, они бы переговорили. Потом в интервью Валиева говорила, что это было её осознанное желание. Если может — класс.



Я не знаю, о чём переживает и думает Камила, когда она катает, но какой это классный выплеск. Она не может выйти и во всеуслышание — я не знаю, может, она так не думает — заявить: «Вы все идиоты, что вы со мной сделали? Я не заслужила это!» Что ещё можно в этом выплеске говорить? Она это говорить не может по понятным причинам. Хотя, даже если она так не думает, в глубине души это было бы логично у любого человека, ведь её просто уничтожили на Олимпиаде. И вот, катаясь, она может это делать. Этим катанием она может это орать: «Дураки, что вы со мной сделали?» — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Подкаст «Ход коньком» выйдет сегодня, 26 октября, на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

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