Журанков — о Коляде: если ты закрыт перед миром, мир тебе не поверит никогда

Комментатор Андрей Журанков высказался о выступлении бронзового призёра чемпионата мира – 2018 Михаила Коляды на первом этапе Гран-при России в Москве.

Коляда чисто, но без четверных прыжков, откатал короткую программу, а в произвольной допустил очень много ошибок, в том числе падений. В итоге Михаил стал только четвёртым.

«Откатайся, как Браун. Сделай все тройные, но так, чтобы зал оторваться не мог. Пусть там нет четверных, но такое ощущение, что Миша же это может. Тут вопрос, какую задачу ты ставишь себе. Какую цель на этап ты ставишь? А сейчас тут вопрос ещё больше: какую цель на этот отрезок жизни ты ставишь?



Я к Мише отношусь с огромным уважением, но он вышел после контрольных прокатов в микст-зону, где стоят журналисты. «Пообщаемся?» — «Пообщаемся». И это был стёб друг над другом. Журналисты задавали короткие вопросы, и Миша давал короткие ответы. Все знали, что он будет так отвечать. Если ты закрыт перед миром, мир тебе не поверит никогда, ты до него не достучишься.



Я, когда смотрел прокат, думал: не попал в прокат. Потом я понял, что у человека просто идёт раскоординация. Потом, когда Медведева, комментировавшая прокат, произносит это один в один, от этого становится как-то не по себе. Как вдруг спортсмен такого уровня попал в такую яму? Даже чуть-чуть страшновато. Я не критикую его. Я говорю: ребят, ну скажите болельщикам, что происходит», — сказал Журанков в подкасте «Ход коньком».

Подкаст «Ход коньком» выйдет сегодня, 26 октября, на YouTube-канале «Чемпионат. Подкаст».

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