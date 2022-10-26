«Это даже не вариант Валиевой». Боброва раскритиковала Коляду за провал на Гран-при

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва высказалась о выступлении бронзового призёра чемпионата мира – 2018 Михаила Коляды в произвольной программе на этапе Гран-при России в Москве.

Коляда допустил очень много ошибок, не исполнив при этом ни одного четверного прыжка, и занял только четвёртое место.

«Что касается контрольных прокатов, мне честно понравилась программа Миши Коляды. Во-первых, нижайший поклон за костюм и за идею, потому что не было бы этого костюма, программа, возможно, не так бы смотрелась. А вот с этими руками чёрно-белыми, которые Миша очень здорово обыгрывает, это смотрелось очень круто. Это идея, это фишка, за этим интересно наблюдать. Это важно. Но я просто теряюсь уже в догадках и, к сожалению, устаю пытаться догадаться, что с Мишей такое и как его сделать чемпионом, в котором была бы уверенность.



Мы все говорим, как любим Мишу, как судьи всегда к нему благосклонны — этого не отнять, какой у него конёк, какое чувство музыки и то, что он умеет классно кататься, в отличие от большинства наших мальчиков. Но это даже не вариант Валиевой, что она катается классно и может где-то не прыгать четверные и при этом выигрывать. Это не этот вариант. Потому что, когда ты с тройных, прости, падаешь… Ну нет пусть пока в арсенале стабильных четверных, но ты тогда остальной контент хотя бы делай, пожалуйста. Дорожки, вращения — проблемы были.



Миша умеет катать так, что ты ощутишь, что это шедевр. Так, как он катал «Белого ворона». А иногда он может просто настолько бросить программу, что у тебя реально даже о шедевральной программе может закрасться мнение, что, может быть, это не его программа», — сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

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