Санкт-петербургский тренер танцевальных дуэтов Елена Соколова выделила две пары, которые ей нравятся в мировых юниорских танцах на льду.
«Мне нравится, как работают чехи, которые тренируются в Италии – брат и сестра Ташлеры, брат и сестра Мражки (Катерина Мразкова/Даниэль Мразек). Они как раз выиграли очередной этап недавно и отобрались в финал Гран-при среди юниоров. Знаю, как ребята работают на тренировках, знаю их подход к занятиям, знаю, с какими тяжёлыми нагрузками они справляются, в этом случае им нужно отдать должное.
Это пахота, которую бы я хотела видеть у своих ребят. Но мы, к сожалению, разнимся в количестве ледового времени. У них от шести до девяти часов в день, у нас – два-два с половиной, в лучшие дни – три. Чтобы отпахать шесть часов на льду, нужна определённая привычка. Когда постоянно короткие тренировки, спортсмены не готовы выходить ещё на два с половиной лишних часа, которые могут внезапно свалиться. К этому моменту спортсмены уже выжаты, поскольку не привыкли столько времени находиться на льду», — сказала Соколова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
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Полное интервью с Еленой Соколовой уже доступно на «Чемпионате».
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