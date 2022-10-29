Константинова: после 1-го этапа ГП России показалось, что фигурное катание «на каникулах»

Российская фигуристка Станислава Константинова поделилась мнением о готовности фигуристок к началу сезона-2022/2023.

«Начинается второй этап Гран-при России, подумала начать анализировать. Попробую по мастерам, если мне понравится, может быть, включу юниоров или даже заграничные старты. Не знаю, насколько это будет этично. Потому что после просмотра этапа в Москве с трибуны у меня возникла мысль, что фигурное катание немного «на каникулах».

Но, опять же, я искренне выражаю уважение всем спортсменам, кто в такое непростое для нашего спорта время сохраняет мотивацию тренироваться и показывать свой уровень», — написала Константинова в своих социальных сетях.

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