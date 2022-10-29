Трусова выйдет на лёд после ухода от Тутберидзе! Одолеет ли Саша ученицу Этери? LIVE
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Следим за короткими программами на этапе Гран-при России в Сочи.
Друзья, приветствуем вас на онлайн-трансляции этапа Гран-при России в Сочи! Сегодня прокаты своих коротких программ представят такие звёзды, как Александра Трусова, Аделия Петросян, Софья Самоделкина, Марк Кондратюк, Пётр Гуменник, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Соревнования стартуют в 13:30 с прокатов танцевальных дуэтов. Следом выйдут женщины (15:00) и спортивные пары (16:45), а завершат первый соревновательный день мужчины (18:05).
Следите за текстовой трансляцией вместе с авторами «Чемпионата», чтобы ничего не пропустить!
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Live Яна Левхина
А сейчас самое время ознакомиться с главными интригами этапа Гран-при в Сочи!
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