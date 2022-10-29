Фигуристы Акопова и Рахманин рассказали о выступлении на домашнем этапе Гран-при России

Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, занимающие третье место после короткой программы в соревнованиях спортивных пар на этапе Гран-при России в Сочи, прокомментировали свой прокат.
Акопова и Рахманин представляют Краснодарский край и тренируются под руководством Фёдора Климова, который на Играх-2014 в Сочи завоевал командное золото и личное серебро.
Акопова: Прокат был неплохой, но мы можем и лучше — мы знаем это. Родные стены и знакомые лица на трибунах очень помогают. Спасибо всем, кто пришёл и поддержал нас. Мы знаем, что это олимпийская арена, здесь выиграл Олимпиаду наш тренер Фёдор Климов, и это очень помогает.
Рахманин: О чём наша программа? Мы зомби, которые проснулись, ищут добычу. Когда начинается весёлая музыка, мы заходим в бар, видим человека и пытаемся бежать за ним. В конце мы его съедаем.
Акопова: Нет, мы его, по-моему, так и не догнали… Или съели. Будем считать, что съели.
Рахманин: На что будем тратить призовые? Сначала нужно их заработать. Мотивируют ли призовые? Я думаю, нет.
Акопова: И так была мотивация. Но это плюсик тоже. Где черпаем мотивацию? Тренер помогает, хобби какие-то… Мы отвлекаемся, приходим на тренировки, и мотивации больше становится.
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