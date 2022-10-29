Трусова уступала юной ученице Тутберидзе и болела за Кондратюка. Лучшие фото с прокатов

29 октября в Сочи на льду стадиона «Айсберг» российские фигуристы выступили с короткими программами в рамках Гран-при России.
Лучший результат среди девушек продемонстрировала ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян, второе место заняла серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в Пекине (Китай) Александра Трусова, тройку призёров замкнула представительница Свердловской области Вероника Яметова.
Лучший результат среди танцевальных пар продемонстрировали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, судьи оценили их выступление в 84,23 балла.
Среди спортивных пар лидерство захватили чемпионы Европы – 2020 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, получившие за свой прокат 83,17 балла.
Безоговорочную победу с чистым прокатом одержал действующий чемпион Европы и России Марк Кондратюк, впервые исполнивший четверной лутц. За свой прокат ученик Светланы Соколовской получил от судей 104,51 балла.
Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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