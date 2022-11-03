Боброва: у меня благодарность Трусовой за то, что я вижу у неё мотивацию кататься

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва поблагодарила российскую фигуристку Александру Трусову за то, что у неё есть мотивация кататься, и объяснила почему.
«Самоделкина, если сравнивать, просто входит в сезон, сейчас будет бороться со всеми девчонками в России. Не то что ей нечего терять, но она только в самом начале пути к Олимпу. Трусова уже была на Олимпиаде. Всем спортсменам, какое бы место они на Олимпиаде ни заняли, очень сложно входить в постолимпийский сезон. Как морально, так и физически. После Олимпиады ты даёшь себе отдохнуть со всеми вытекающими последствиями. Когда мы готовимся к Олимпиаде, нам дают отдохнуть летом две, максимум три недели. А после того сезона у всех было два-три месяца. Чемпионата мира не было, потом все уехали отдыхать, потом у всех были шоу – это тоже, можно сказать, отдых, потому что нет конкретной целенаправленной работы.
У меня только благодарность Саше за то, что я вижу у неё мотивацию работать дальше и кататься. У некоторых девочек в постолимпийский сезон либо нет совсем мотивации, либо они заканчивают. Проблемы с травмами – это совершенно другое, конечно», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».
Смотрите подкаст «Ход коньком» на YouTube-канале Чемпионат.Подкаст.
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