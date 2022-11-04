Евгения Медведева появится в «Ледниковом периоде» с новым партнёром

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева появится на съёмках восьмого эпизода очередного сезона телепроекта «Ледниковый период» с новым партнёром. Об этом сообщает Sport24. Сегодня, 4 ноября, Медведева отсутствует на съёмках седьмого эпизода.

Напомним, ранее тиктокер Даня Милохин, который был партнёром Медведевой по проекту, объявил об уходе из телешоу. Тиктокер объяснил это усталостью. Евгения, соответственно, осталась без партнёра. В настоящий момент Медведевой ищут нового партнёра. Ранее Илья Авербух сообщил, что главным претендентом на это место является актёр Антон Рогачёв, внешне похожий на Милохина.

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