У Трусовой и Кондратюка будет парный номер на юбилейном шоу Плющенко
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Российские фигуристы Александра Трусова и Марк Кондратюк представят парный номер на юбилейном шоу Евгения Плющенко, которое пройдёт в Санкт-Петербурге в ледовом дворце «Юбилейный». Их совместный номер значится в списке с порядком выхода фигуристов. Трусова и Кондратюк являются парой, они не скрывают свои отношения.
Юбилейное шоу Плющенко проходит сегодня, 6 ноября.
Помимо Трусовой и Кондратюка, участие в шоу принимают Елизавета Туктамышева, Алёна Косторная, Дмитрий Алиев, Михаил Коляда, Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а также Александр Плющенко, сын Евгения. Также выступит и сам Евгений Плющенко.
Юбилейное шоу началось в 18:00 мск.
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