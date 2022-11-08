В Госдуме заявили о необходимости подготовить доказательную базу о невиновности Валиевой

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на новость о том, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) передало допинг-дело олимпийской чемпионки 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилы Валиевой в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Не знаю, почему ВАДА считает, что нет прогресса в решении РУСАДА. Расследование дела Валиевой считаю совершенно несправедливым. Но очень надеюсь, что CAS примет правильное решение по отношению к российской спортсменке.

Позиция CAS была озвучена несколько месяцев назад: спортсменка находится под защитой в связи с её возрастом — необходимы определённые регламентные действия. Но худшие прогнозы оправдались. Думаю, в CAS есть возможность и необходимость оспорить все решения. Да, сейчас оспаривать ещё нечего, но необходимо подготовить доказательную базу о невиновности нашей спортсменки», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Новость по теме Татьяна Тарасова высказалась о решении ВАДА передать дело Камилы Валиевой в CAS

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