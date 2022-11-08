Туктамышева и Коляда не выступят на юбилейном шоу Плющенко в Москве

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская объяснила, почему фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не выступят на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве.

Оба именитых петербургских спортсмена успешно выступили на юбилейном шоу Плющенко в Санкт-Петербурге.

«Ни Елизаветы Туктамышевой, ни Михаила Коляды на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве не будет. Так как у них совпадают расписания с этапом Гран-при в Москве, их заменили. Мы изначально не знали, как они будут распределены на этапы, поэтому совпало расписание.

В Москве выступят Елена Ильных, Сергей Полунин, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Алёна Косторная, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный. И ещё будут сюрпризы», — приводит слова Рудковской Metaratings.

Юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду» состоится 12 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Четвёртый этап Гран-при России пройдёт в столице 12–13 ноября.

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