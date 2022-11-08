Туктамышева и Коляда не выступят на юбилейном шоу Плющенко в Москве

Совладелица академии «Ангелы Плющенко» продюсер Яна Рудковская объяснила, почему фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда не выступят на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве.
Оба именитых петербургских спортсмена успешно выступили на юбилейном шоу Плющенко в Санкт-Петербурге.
«Ни Елизаветы Туктамышевой, ни Михаила Коляды на юбилейном шоу Евгения Плющенко в Москве не будет. Так как у них совпадают расписания с этапом Гран-при в Москве, их заменили. Мы изначально не знали, как они будут распределены на этапы, поэтому совпало расписание.
В Москве выступят Елена Ильных, Сергей Полунин, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Алёна Косторная, Елизавета Худайбердыева/Егор Базин, Аннабель Морозов/Дэвид Нарижный. И ещё будут сюрпризы», — приводит слова Рудковской Metaratings.
Юбилейное шоу Евгения Плющенко «35 лет на льду» состоится 12 ноября в Москве на «ВТБ Арене». Четвёртый этап Гран-при России пройдёт в столице 12–13 ноября.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 8 ноября 2022
-
22:57
-
22:35
-
22:02
-
21:44
-
21:40
-
21:25
-
21:00
-
19:52
-
19:46
-
19:31
-
19:17
-
18:42
-
18:23
-
18:08
-
17:53
-
17:46
-
17:23
-
17:16
-
17:00
-
16:50
-
16:46
-
16:35
-
16:19
-
15:44
-
15:13
-
15:10
-
13:11
-
13:01
-
12:25
-
11:48
-
11:28
-
10:01
-
09:24
- 7 ноября 2022
-
21:28
-
19:09