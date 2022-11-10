Боброва порассуждала, сменят ли Дэвис и Смолкин гражданство

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва предположила, сменят ли гражданство российские танцоры на льду Диана Дэвис и Глеб Смолкин, тренирующиеся в США.

«К сожалению, Дэвис и Смолкин не приедут на этап в Москву. Если честно, то я их очень ждала. Они хотят приехать на этап в Пермь, но, мне кажется, это будет чудо, если они всё-таки выберутся. Я бы не стала пока забывать про эту пару в этом сезоне. Здесь такой неоднозначный момент… У болельщиков сейчас возникает вопрос: остаются они кататься за сборную России или нет? Тут два варианта. Возможно, так как они пока нигде не выступают, они хотят сделать эту паузу без соревнований, чтобы была возможность перейти выступать за другую страну. Либо, во что мне искренне хочется верить, у них действительно очень большая сложность с приездом, чтоб потом уехать снова тренироваться за границу.

Возможно, они будут брать самые последние этапы российского Гран-при, чтобы отобраться на чемпионат России. Возможно, им сделают исключение: если они захотят приехать на чемпионат России, они приедут, недельку-две потренируются, чтобы у них прошла акклиматизация, выступят на чемпионате России, побудут дома с родными. Я не исключаю такого варианта. Я буду ждать именно чемпионата России», — сказала Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

«Есть ещё следующий вариант, весьма логичный. Сезон на международном уровне отсутствует, что будет дальше — непонятно. Томас Бах просто хоронит олимпийское движение, и, я думаю, Хуан Антонио Самаранч с того света проклинает господина Баха. Как вариант логика может быть такая: «Какой нам смысл сейчас выступать? Мы поменяли тренеров, мы нарабатываем новые программы. Мы можем сейчас посмотреть, как будет развиваться эта ситуация дальше, сезон пропустить. Если дальше всё возвращается на круги своя, со следующего сезона объявляют, что начинается череда возвращений видов спорта с российскими спортсменами, то, значит, там будет где-то и фигурное катание, и тогда мы дальше возвращаемся и катаемся». Если геополитическая ситуация ухудшается и бан полный, тогда они будут думать о смене гражданства», — добавил комментатор Андрей Журанков.

«Я бы не поняла их выбор полностью пропускать сезон. По факту они вышли на взрослый международный уровень только в прошлом сезоне и поехали на Олимпиаду. Если пропустят сезон, не выступят на соревнованиях, будет очень сложно возвращаться в следующем сезоне. Сложно морально выступать после пропуска сезона, когда у тебя не было стартов больше полутора лет. Поэтому им нужно выступить хотя бы на чемпионате России», — сказала Екатерина Боброва.

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