«Невозможно будет всё время так носиться по льду». Журанков и Боброва — о будущем Яметовой

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков обсудили возможное будущее российской фигуристки Вероники Яметовой, которая стала второй на этапе Гран-при России в Казани, уступив лишь Камиле Валиевой. Между ними состоялся такой диалог.

Боброва. В чём мы будем видеть её дальше? В этом сезоне это не проблема, и действительно создаётся вау-эффект! Но хочется поговорить о перспективах этой спортсменки.

Журанков. Она юная. Сейчас, в её юном возрасте, с её энергетикой бомбить тройные один за другим, эта скорость, какое-то невероятное передвижение по льду. Смотришь и думаешь — вот это да! Ну год ещё…

Боброва. В этом сезоне — то, что надо. Но вот в следующем — уже нет, не прокатит.

Журанков. Где-то же будет зона роста.

Боброва. Если мы немного забудем про зону роста — невозможно будет всё время так носиться по льду.

Журанков. Ну Брайан Жубер же носился? Сотникова юная так же носилась…

Боброва. Опять же, это было много лет назад, сейчас другой уровень. Она с этим не сможет бороться за те места, на которых мы, болельщики, хотели бы её видеть. Она покорила всех!

Журанков. У неё уже на подходе ультра-си, четверной…

Боброва. И она будет так же по льду носиться?

Журанков. Думаю, что нет. Вопрос — умеет ли она катать что-то другое?

Боброва. Будем ждать и надеяться.

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