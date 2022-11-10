«Она подарила своему залу шоу». Боброва и Журанков — о четверных Валиевой после проката

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор Андрей Журанков высказались о решении Камилы Валиевой исполнить четверные прыжки после проката на этапе Гран-при России в Казани. Между ними состоялся такой диалог.

Боброва. Зрители разошлись во мнениях: кто-то говорит, что это неуважение к соперницам, кто-то — что она сделала шоу. Я не могу решить.

Журанков. Я не считаю, что это неуважение к соперницам, потому что после неё соперницы не катались. Никто у бортика не стоял и не говорил: «Как это? Мне выходить, а она что тут вытворяет?» Такого не было, она каталась последняя, никакого неуважения она не проявила. Это был её искренний эмоциональный порыв. Надо быть искренним и честным со зрителями. Если ты с людьми вокруг себя искренен и честен, тебе простят всё что угодно. Для меня она была в этом порыве искренней. Ей так хотелось исправиться и подарить этот четверной — зрителям, себе, тренерам, родной Казани… Почему нет-то? Она никого не держала, она не сбила регламент соревнований.

Боброва. Первое, что я хочу сказать, — она была искренней, без сомнения. Это был её зал. Она подарила своему залу шоу. Зрители были просто в восторге. Фигурное катание сейчас становится близким к шоу-бизнесу, это классно, её запомнят. Это обсуждают сейчас. Никому она не помешала, вопрос в том, что федерация теперь задумается, вставить ли в кодекс новое правило… На международном старте, даже если бы она завершала соревнования, ей бы это вряд ли позволили. Сейчас ей это было простительно, но представь, если бы это сделал кто-то из других спортсменов. Было бы это ему простительно или нет? Это гипотетический вопрос. Второй момент — если бы она сделала этот четверной, у меня бы вообще вопросов не возникло.

Журанков. А вот это вопрос не к правомерности поступка, а к его смыслу.

Боброва. Надо отдать ей должное, если она заходила с такой уверенностью, что хочет попробовать его прыгнуть. Она делала это после четырёх минут произвольной программы, это не первый прыжок после начала, это не свежие ноги. Она знала, что она это может.

Журанков. Мне кажется, там был такой эмоциональный порыв, что она даже не стала об этом задумываться.

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