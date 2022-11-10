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Московские звезды. Юниоры: День 3
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Евгений Плющенко рассказал, как удалось усовершенствовать Веронику Жилину

Евгений Плющенко рассказал, как удалось усовершенствовать Веронику Жилину
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер Евгений Плющенко оценил прогресс ученицы его академии Вероники Жилиной, которая выиграла два этапа юниорской серии Гран-при России подряд.

«Прогресс действительно налицо. О чём мы сейчас говорим? Если я недоволен, например, что мы два четверных делаем, а какие-то не получились… Уровень, конечно, хороший. Она достойно и каскад, и комбинацию сделала в конце, достойно доехала. Разминка потрясающая была, безошибочная. Конечно, когда есть какая-то травма, организм страхуется. А так у неё действительно в Сочи хороший прошёл этап, здесь она показала блестящую короткую программу. Сегодня она 50/50 отработала. Но ничего. Есть к чему стремиться. А то представляете, сразу раз и всё делали бы!

Как удалось усовершенствовать Жилину после двух сложных сезонов? Работаем. Есть ли секрет? Есть. Мой личный. Благодаря маме Людмиле Николаевне Алфёровой — помогает очень сильно, моему коллективу: Артём Значков, Александр Абт. Все пашут, работают. Потихонечку, потихонечку. Надеюсь, что будет всё стабильно. Я уверен, что всё будет», — передаёт слова Плющенко корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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