Елизавета сойдётся в противостоянии с юной звездой «Хрустального», а дочь Тутберидзе с партнёром снова отложили возвращение в Россию.

Туктамышева дебютирует на Гран-при, Дэвис не приедет из США. Всё о втором этапе в Москве

12-13 ноября серия Гран-при России продолжится – любителей фигурного катания ждёт четвёртый этап. Соревнования возвращаются в Москву, но не в «Мегаспорт», где уже прошли контрольные прокаты и первый этап, а на арену ЦСКА.

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Список участников

Федерация фигурного катания России (ФФККР) наконец выложила полные списки – изначально были только предварительные с участием топов.

Подтвердилось участие ранее не заявленных танцоров Василисы Кагановской и Валерия Ангелопола – они заменили Диану Дэвис и Глеба Смолкина, неучастие которых заранее официально подтвердил глава ФФККР Александр Горшков.

Также в списках обнаружился Евгений Семененко, который пропустил предыдущий этап в Казани из-за восстановления.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Виктория Дорошевская, Анастасия Зинина, Ангелина Козырева, Агнета Латушкина, Софья Муравьёва, Арина Онищенко, Мария Парамонова, Мария Реброва, Анна Ромасюк.

Мужчины: Михаил Коляда, Макар Игнатов, Пётр Гуменник, Илья Яблоков, Пётр Дубовицкий, Александр Поветкин, Егор Рухин, Михаил Терновский.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук, Дарья Бояринцева/Роман Плешков, Виктория Васильева/Роман Запорожец, Варвара Черемных/Даниил Бутенко.

Танцы на льду: Ирина Хавронина/Дарио Чиризано, Софья Тютюнина/Андрей Багин, Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол, Софья Карташова/Илья Карпов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Влада Павленина/Александр Алексанян, Александра Прокопец/Александр Васькович.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание

12 ноября, суббота

Танцы на льду. Ритм-танец – 13:30.

Женщины. Короткая программа – 15:00.

Пары. Короткая программа – 16:45.

Мужчины. Короткая программа – 18:20.

13 ноября, воскресенье

Танцы на льду. Произвольный танец – 13:00.

Женщины. Произвольная программа – 14:45.

Пары. Произвольная программа – 16:45.

Мужчины. Произвольная программа – 18:15.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажут онлайн-кинотеатр Okko и сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

По телевизору Первый канал покажет только часть соревнований: трансляция короткой программы намечена на 16:55 (12 ноября), произвольной — на 16:30 (13 ноября).

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию, в которой будут оперативно появляться все результаты.