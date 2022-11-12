Кагановская и Ангелопол лидируют после ритм-танца на 4-м этапе Гран-при России в Москве
Поделиться
В Москве танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Судьи оценили их выступление в 78,01 балла.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец
1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 78,01.
2. Софья Тютюнина/Андрей Багин – 77,73.
3. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 77,26.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
Комментарии
- 12 ноября 2022
-
15:42
-
15:33
-
15:15
-
14:58
-
14:51
-
14:43
-
14:38
-
14:34
-
14:30
-
14:00
-
13:53
-
13:44
-
13:10
-
11:59
-
11:35
-
11:28
-
09:46
-
00:14
- 11 ноября 2022
-
22:46
-
21:55
-
21:36
-
19:58
-
19:26
-
19:09
-
18:38
-
18:23
-
17:28
-
16:11
-
15:32
-
13:55
-
13:50
-
13:43
-
13:16
-
12:18
-
11:50
Партнерский контент