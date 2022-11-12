Кагановская и Ангелопол лидируют после ритм-танца на 4-м этапе Гран-при России в Москве

В Москве танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Лучший результат показали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Судьи оценили их выступление в 78,01 балла.

Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Ритм-танец

1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 78,01.

2. Софья Тютюнина/Андрей Багин – 77,73.

3. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 77,26.

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