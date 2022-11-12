Михаил Коляда лидирует после короткой программы на Гран-при России в Москве

На четвёртом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве мужчины завершили выступление в короткой программе. Убедительную победу одержал Михаил Коляда, получивший от судей 102,68 балла. Вторым стал Пётр Гуменник, третьим – Евгений Семененко, для которого эти соревнования – первые в сезоне после восстановления от травмы колена.
Фигурное катание. Гран-при России. 4-й этап. Москва
Мужчины. Короткая программа
1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 102,68.
2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 94,85
3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 88,75
4. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 85,95.
5. Илья Яблоков (Москва) – 85,58.
6. Егор Рухин (Москва) – 70,18.
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