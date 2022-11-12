«Я со всеми так общаюсь, кроме жены». Михаил Коляда — о краткости в ответах на вопросы

Фигурист Михаил Коляда прокомментировал прокат короткой программы на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.
Коляда чисто исполнил программу с одним четверным прыжком, получил от судей 102,68 балла и захватил лидерство. На предыдущем этапе Гран-при России в Москве Михаил также лидировал после короткой программы, но провалил произвольную.
«Всем доволен. Баллам не удивился. Вопросы интересные задавайте — интересно отвечу.
С хоккеистами сталкивался в коридоре вчера, там команда приехала. Конкурируем ли с хоккеистами за лёд? Мы не дерёмся. Троллинга взаимного не было.
Важно было реабилитироваться после прошлого этапа. Со здоровьем всё нормально было, сейчас тоже всё хорошо.
Настрой на произвольную? Я только на короткую вышел, ещё не знаю. Чемпионат по прыжкам? Я не знаю, заявлен или нет. Заявлен? Хорошо.
Короткие ответы? Я, в принципе, так общаюсь со всеми, кроме жены. Только с ней общаюсь по-другому. С одногруппниками так же общаюсь. Просто такой стиль общения», — передаёт слова Коляды корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.
- 12 ноября 2022
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