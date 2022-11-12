Михаил Коляда: реваншистского настроения нет, есть позитивное

Фигурист Михаил Коляда, выигравший короткую программу на четвёртом этапе Гран-при России в Москве, дал короткое интервью после победы Максиму Транькову.
Коляда чисто исполнил программу с одним четверным прыжком, получил от судей 102,68 балла и захватил лидерство. На предыдущем этапе Гран-при России в Москве Михаил также лидировал после короткой программы, но провалил произвольную.
«Эмоции потрясающие. Ни разу рот не открыл? Я просто достаточно много работаю и поэтому могу всю короткую программу дышать носом.
Было ли реваншистское настроение после первого Гран-при? Нет, такого нет. Есть позитивное. По правде говоря, эти соревнования у меня третьи в этом сезоне, только вторые были не очень, а первые прошли очень даже успешно.
Готовлюсь ли к прыжковому турниру на домашней арене, чтобы поднять зал, как и здесь? Да, разумеется.
Буду ли прыгать четверной лутц в этом сезоне? Посмотрим», — сказал Коляда в эфире Первого канала.
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