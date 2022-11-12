Алексей Мишин оценил выступление своих учеников в короткой программе в Москве

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин прокомментировал выступление своих учеников в короткой программе на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

Елизавета Туктамышева выиграла короткую программу в женском одиночном катании, набрав 84,05 балла. Михаил Коляда, получив 102,68 балла, стал лучшим среди мужчин. Евгений Семененко, для которого из-за травмы это был первый старт в сезоне, стал третьим.

«Девушка хорошо каталась. Коляда показал всё чисто. Он сделал всё, что запланировал, зрителям понравилось. Этот турнир для нас очень важен, потому что мы уточняем, где у нас есть недочёты. Семененко после травмы тоже выступил неплохо», – приводит слова Мишина Metaratings.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.