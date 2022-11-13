Короткая программа Михаила Коляды на четвёртом этапе Гран-при России. Видео

Серебряный призёр Олимпиады-2018 в командном турнире, бронзовый призёр чемпионата мира – 2018 российский фигурист Михаил Коляда лидирует по итогам короткой программы на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Коляда в КП чисто исполнил каскад из четверного и тройного тулупа, тройной лутц и тройной аксель.

Трансляция Гран-при России по фигурному катанию доступна в Okko.

Фигурное катание. Гран-при России. Четвёртый этап. Москва

Мужчины. Короткая программа

1. Михаил Коляда (Санкт-Петербург) – 102,68.

2. Пётр Гуменник (Санкт-Петербург) – 94,85.

3. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 88,75.

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