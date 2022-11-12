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Михаил Коляда получил больше 100 баллов на Гран-при в Москве, опередив Петра Гуменника с двумя четверными прыжками

Коляда шагнул за 100 баллов! Но откуда такой отрыв от фигуриста с двумя четверными?
Валерия Кукалева
Михаил Коляда получил больше 100 баллов
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Ещё одна необязательная странность от судей на Гран-при России.

Первый день Гран-при России на льду ЦСКА завершился прокатами мужчин-одиночников, и парни наконец-то порадовали россыпью четверных прыжков и качеством прокатов в целом. Два удачных квад-риттбергера на одних соревнованиях — это когда и где такое было?!

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Сильнейшую разминку открывал Евгений Семененко, для которого это был первый соревновательный старт сезона. На контрольных прокатах Женя выступал с облегчённым контентом из-за травмы, затем продолжил восстанавливаться. Он демонстрировал показательные номера на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге, отложив старт в Казани, и наконец вышел на лёд в Москве.

Семененко планировал выступать с двумя четверными, но получился только один – сольный сальхов. Открывающий программу квад-тулуп вышел двойным, затем фигурист сориентировался и присоединил к «бабочке» тройной прыжок. Результат ученика Алексея Мишина — довольно достойный: 88,75 балла.

«Самочувствие лучше, но пока не до конца восстановился. Некоторые вещи ещё не делаю, или делаю не в полную силу. Почему не получился первый прыжок? Думаю, повлияла шестиминутка», — рассказал Евгений в микст-зоне.

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Следующим на лёд вышел ученик Евгения Рукавицына Макар Игнатов. Фигурист сделал великолепный четверной риттбергер, но более простой четверной тулуп не покорился — падение, без каскада. К тому же Макар запнулся на дорожке шагов, которую судьи оценили только на второй уровень.

«Один из самых «чистых» четверных риттбергеров, которые когда-либо исполнял Макар Игнатов», — одобрила сложнейший элемент Евгения Медведева, которая комментировала выступление парней на Первом канале.

Игнатов получил 85,85 балла, проиграв Семененко и по технике, и в компонентах, а покорять заявленные два четверных предстояло ещё одному представителю петербургской школы фигурного катания — Петру Гуменнику.
И у Пети получилось! Он отказался от лутца, заменив один из старших четверных на сальхов, и начал программу с каскада четверной сальхов – тройной тулуп. Затем добавил квад-риттбергер, а тройной аксель уже был делом техники.

Пётр Гуменник

Пётр Гуменник

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

«Мне кажется, у нас есть герой сегодняшнего дня!» — эмоционально высказалась Медведева. Судьи, очевидно, так не считали. 94,85 — не те баллы, которых болельщики могут ожидать за два четверных, один из которых — риттбергер. Ведь на первом московском этапе Михаилу Коляде дали больше за прокат без четверных, включающий каскад из двух тройных тулупов.

И Михаил, представивший «Щелкунчика» следом, снова получил больше, и солидно больше — 102,68, единственным из участников шагнув за «сотню». Но на этот раз выступление Коляды действительно было безошибочным: четверной тулуп в каскаде с тройным — сделано, образцовый тройной лутц — тоже, как и тройной аксель с креативным выездом. За все непрыжковые Миша получил положенные ему четвёртые уровни.

Но неужели прокат с одним (самым простым) четверным может опередить почти на восемь баллов программу Гуменника? В этом сезоне за российскими судьями замечено довольно много странностей. Видимо, эта — одна из них, ведь было совсем необязательно создавать Мише такой отрыв. Ждём произвольную программу — в этом сезоне она удалась Коляде только на мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге. Очень хотелось бы снова увидеть шедевральное «Танго в сумасшедшем доме» без падений и помарок.

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