Танцоры Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол выиграли четвёртый этап Гран-при России

В Москве завершились соревнования танцевальных дуэтов в рамках четвёртого этапа серии Гран-при России по фигурному катанию. Их победителями стали Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол. Фигуристам удалось удержать первое место, которое они завоевали после ритм-танца, в произвольном они обошли ближайших конкурентов на четыре балла.
Фигурное катание. Четвёртый этап Гран-при России. Москва. Танцы на льду. Итоги
1. Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол – 198,59 балла.
2. Софья Тютюнина/Андрей Багин – 194,30.
3. Ирина Хавронина/Дарио Чиризано – 191,04.
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