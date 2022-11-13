Сама Елизавета анонсировала, что четверного тулупа не будет.

Туктамышева сразится за победу, но соперница из группы Тутберидзе владеет квадами. LIVE!

13 ноября на льду ЦСКА в Москве состоится развязка четвёртого этапа Гран-при. После короткой программы в женском одиночном катании лидирует Елизавета Туктамышева. Второе место заняла Софья Самоделкина, третьей стала Софья Муравьёва. Все три фигуристки исполнили тройной аксель, их разделяет всего 1,81 балла.

В мужском одиночном первое место удерживает Михаил Коляда, в парах (с мировым рекордом, конечно, неофициальным) — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.