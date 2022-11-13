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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Фигурное катание, этап Гран-при России в Москве, произвольная программа Туктамышевой — онлайн-трансляция 13 ноября

Туктамышева сразится за победу, но соперница из группы Тутберидзе владеет квадами. LIVE!
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
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Елизавета Туктамышева
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Сама Елизавета анонсировала, что четверного тулупа не будет.
Расписание серии Гран-при России

13 ноября на льду ЦСКА в Москве состоится развязка четвёртого этапа Гран-при. После короткой программы в женском одиночном катании лидирует Елизавета Туктамышева. Второе место заняла Софья Самоделкина, третьей стала Софья Муравьёва. Все три фигуристки исполнили тройной аксель, их разделяет всего 1,81 балла.

В мужском одиночном первое место удерживает Михаил Коляда, в парах (с мировым рекордом, конечно, неофициальным) — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в танцах на льду — Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
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