«Валер, ну это не считается!» Кагановская и Ангелопол забавно поспорили о победе в Москве

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировал победу на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.
Ангелопол. Первая победа на взрослом уровне? Не первая. В прошлом сезоне Нижний Новгород.
Кагановская. Валер, ну это не считается!
Ангелопол. Эмоции? Самое положительное, что мы старались сделать свой максимум после вчерашнего моего маленького косяка. Я думаю, что мы с этой задачей справились, но это далеко не наш предел, были прокаты на тренировках получше, почище, поувереннее. Я думаю, что стартанём и поедем на Россию с идеальными программами — постараемся. Следующий для нас турнир — чемпионат Москвы.
Насколько вкатали произвольный танец? Мы очень много изменили после первого этапа, к нам приходили специалисты, мы очень много работали над руками, очень многое меняли, добавляли. Но я думаю, что процентов на 70 вкатали.
Кагановская. Ещё работать и работать, чтобы это всё довести до идеала. Это для нас самая тяжёлая программа из всех, которые у нас были. Мы будем стараться, чтобы эта тяжёлая программа получалась у нас от начала до конца.
Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.
- 13 ноября 2022
-
15:18
-
15:10
-
15:01
-
14:53
-
14:45
-
14:39
-
14:33
-
14:21
-
14:18
-
13:39
-
13:25
-
11:43
-
11:05
-
10:24
-
10:08
-
09:41
-
01:07
- 12 ноября 2022
-
23:35
-
23:23
-
23:01
-
22:54
-
22:34
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:28
-
20:19
-
20:00
-
19:53
-
19:44
-
19:35
-
19:29
-
19:23
-
18:56
-
18:45