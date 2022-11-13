«Валер, ну это не считается!» Кагановская и Ангелопол забавно поспорили о победе в Москве

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол прокомментировал победу на четвёртом этапе серии Гран-при России, который проходит в Москве.

Ангелопол. Первая победа на взрослом уровне? Не первая. В прошлом сезоне Нижний Новгород.

Кагановская. Валер, ну это не считается!

Ангелопол. Эмоции? Самое положительное, что мы старались сделать свой максимум после вчерашнего моего маленького косяка. Я думаю, что мы с этой задачей справились, но это далеко не наш предел, были прокаты на тренировках получше, почище, поувереннее. Я думаю, что стартанём и поедем на Россию с идеальными программами — постараемся. Следующий для нас турнир — чемпионат Москвы.

Насколько вкатали произвольный танец? Мы очень много изменили после первого этапа, к нам приходили специалисты, мы очень много работали над руками, очень многое меняли, добавляли. Но я думаю, что процентов на 70 вкатали.

Кагановская. Ещё работать и работать, чтобы это всё довести до идеала. Это для нас самая тяжёлая программа из всех, которые у нас были. Мы будем стараться, чтобы эта тяжёлая программа получалась у нас от начала до конца.

Гран-при России по фигурному катанию — в Okko! Смотри женские и мужские одиночные прокаты, программы спортивных пар и юниоров, а также танцы на льду бесплатно по ссылке. Трансляция турнира доступна как в прямом эфире, так и в записи.