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Гран-при России. Этап 4: Мужчины, произвольная программа
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18:15 Мск
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Ангелопол: на чемпионате России будет горячо? Нет, холодно, в Красноярске же пройдёт

Ангелопол: на чемпионате России будет горячо? Нет, холодно, в Красноярске же пройдёт
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Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.

Ангелопол. Подходим к чемпионату России в статусе одного из лидеров? А кто это сказал? Давайте мы посмотрим и обсудим это после ЧР, кто лидер, а кто нет. Пока что мы просто готовимся к главному старту сезона.
Кагановская. Для нас основная задача – максимально чисто проехать на чемпионате России и просто показать свой максимум, работать.
Ангелопол. На чемпионате России будет горячо? Нет, будет холодно, в Красноярске же.
Кагановская. Мы там были один раз — минус 50.
Ангелопол. Давайте не будем загадывать вперёд.

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