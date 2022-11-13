Ангелопол: на чемпионате России будет горячо? Нет, холодно, в Красноярске же пройдёт

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол поделился ожиданиями от предстоящего чемпионата России по фигурному катанию.
Ангелопол. Подходим к чемпионату России в статусе одного из лидеров? А кто это сказал? Давайте мы посмотрим и обсудим это после ЧР, кто лидер, а кто нет. Пока что мы просто готовимся к главному старту сезона.
Кагановская. Для нас основная задача – максимально чисто проехать на чемпионате России и просто показать свой максимум, работать.
Ангелопол. На чемпионате России будет горячо? Нет, будет холодно, в Красноярске же.
Кагановская. Мы там были один раз — минус 50.
Ангелопол. Давайте не будем загадывать вперёд.
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