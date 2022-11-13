Мишина и Галлямов прокомментировали победу на четвёртом этапе Гран-при России

Российская пара фигуристов Анастасия Мишина и Александр Галлямов высказались о победе на четвёртом этапе Гран-при России.

«Галлямов: Когда мы сейчас общались с Максимом Траньковым, он говорил, что, глядя на распечатку, уровни не все в идеале.



Мишина: Мы это в принципе почувствовали и во время проката, что не совсем всё идеально. Но внешне всё неплохо.



Галлямов: Свой мировой рекорд побили? Я даже не знал, какой он был. Честно, я оценки вообще не запоминаю. Короткую, может быть, плюс-минус запоминаю, а произволку и итог вообще никогда. Я смотрю на цифры, вроде нормально, вроде круто. Мы опираемся всегда на прокат и на то, насколько довольна Тамара Николаевна.



Мишина: Высокие баллы всегда приятно получать, но мы на них не ориентируемся, просто стараемся совершенствовать себя, совершенствовать свои программы и смотреть за тем, чтоб уровни были на месте все и GOE были высокие.



Галлямов: Мы надеемся, что мы совершенствуемся, и работаем над этим с нашей командой тренеров. Наш рекордный прокат на Европе и нынешний уже в принципе сложно сравнивать. Мы стараемся, чтобы не было пикового момента, что мы уже на вершине. Это самое ужасное ощущение не только для спортсмена, но и для многих людей, которые строят себе карьеру. Ни в коем случае нельзя считать, что это пик карьеры, а чтобы шло только повышение.



Вышли на прокат напряжёнными? Скорее, не напряжёнными, а полностью в себе.



Мишина: Просто собранные, наверное.



Галлямов: Каждый спортсмен настраивается по-своему. Мне сейчас вспомнилось, как на чемпионате Европы Михалу Бржезине тренер давал на тарелочке кусочке лимона. То есть он старался этим как-то взбодриться или настроиться. У каждого по-своему. Допустим, я после шестиминутки в наушниках хожу, и мне этого достаточно. Впервые за долгое время в разминке было всего три пары. Такое было в последний раз в финале Гран-при в далёком 2019-м.



Было круто сегодня. Мы довольны. Это новые впечатления, новые эмоции.



Мишина: Чем больше мы сэкономим энергии перед соревнованиями, тем больше мы сможем выплеснуть эмоций, показать программы. Ощущения замечательные. Немножко облегчение, что получилось прокататься хорошо, чисто, подарить это настроение зрителям и себе. Давно мы не видели таких эмоций от тренеров — это очень приятно и значит, что мы сделали то, на что они рассчитывали», — передаёт слова Мишиной и Галлямова корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.