Туктамышева блистала на пьедестале, Загитова смотрела церемонию. Фото с Гран-при в Москве

13 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» российские фигуристы выступили с произвольными программами на четвёртом этапе Гран-при России.

Елизавета Туктамышева стала победительницей среди женщин. В сумме фигуристка набрала 234,63 балла. Ученице Алексея Мишина удалось стать лучшей как в короткой, так и в произвольной программе.

Среди мужчин лучшим стал Пётр Гуменник, получивший от судей 280,65 балла. Второе место взял Евгений Семененко, для которого эти соревнования стали первыми после травмы, третье – Михаил Коляда.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли среди спортивных пар, получив от судей за свой прокат 247,72 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.

Танцоры Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали первыми на прошедшем этапе. Фигуристам удалось удержать первое место, которое они завоевали после ритм-танца, в произвольном они обошли ближайших конкурентов на четыре балла.

Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.