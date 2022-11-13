Туктамышева блистала на пьедестале, Загитова смотрела церемонию. Фото с Гран-при в Москве

13 ноября в Москве на льду арены «Мегаспорт» российские фигуристы выступили с произвольными программами на четвёртом этапе Гран-при России.
Елизавета Туктамышева стала победительницей среди женщин. В сумме фигуристка набрала 234,63 балла. Ученице Алексея Мишина удалось стать лучшей как в короткой, так и в произвольной программе.
Среди мужчин лучшим стал Пётр Гуменник, получивший от судей 280,65 балла. Второе место взял Евгений Семененко, для которого эти соревнования стали первыми после травмы, третье – Михаил Коляда.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли среди спортивных пар, получив от судей за свой прокат 247,72 балла. Второй результат показали москвичи Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. Третьими стали Дарья Бояринцева и Роман Плешков.
Танцоры Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол стали первыми на прошедшем этапе. Фигуристам удалось удержать первое место, которое они завоевали после ритм-танца, в произвольном они обошли ближайших конкурентов на четыре балла.
Лучшие кадры с прокатов — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 13 ноября 2022
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