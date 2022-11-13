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Кондратюк прокомментировал совместный показательный номер с Трусовой

Кондратюк прокомментировал совместный показательный номер с Трусовой
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Олимпийский чемпион 2022 года в командном соревновании, российский фигурист Марк Кондратюк поделился впечатлениями от совместного показательного номера с серебряным призёром Олимпийских игр 2022 года Александрой Трусовой.

«Хочу сказать огромное спасибо людям, кто причастен к созданию этого удивительного и чувственного номера!

Никите Михайлову, который его поставил, Филиппу Киркорову, который согласился поучаствовать, Яне Рудковской и Евгению Плющенко за организацию и, конечно же, Сашеньке.

Давно хотел попробовать покататься в паре, и теперь у меня есть с кем!» – написал Кондратюк в соцсетях.

Напомним, Трусова и Кондратюк выступили с новым парным номером на шоу Евгения Плющенко под композицию Филиппа Киркорова «Полетели».

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