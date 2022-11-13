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«Идёт по пути наименьшего сопротивления». Вайцеховская раскритиковала Коляду

«Идёт по пути наименьшего сопротивления». Вайцеховская раскритиковала Коляду
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Журналистка Елена Вайцеховская прокомментировала выступление фигуриста Михаила Коляды на четвёртом этапе Гран-при России, на котором он показал третий результат.

«Я, признаться, упустила момент, когда к Михаилу Коляде его болельщики (и многие мои коллеги) стали относиться с некоторым придыханием: мол, главное — верить, верить, верить, и черепки непременно обратятся в золото.

Я же каждый раз думаю о том, что в спорте почти нет примеров, когда атлет пытался бы идти по пути наименьшего сопротивления — и преуспел. Коляда постоянно от чего-то отказывается. От четверного лутца, от четверного сальхова, от второго четверного в короткой программе — и так далее.

Заниженная планка расслабляет. Очень быстро прежний контент начинает казаться недосягаемым, и спортсмен уже даже не пытается вернуть то, что было когда-то, уповая на то, что «зато лучше сделаю то, что есть». Но это не работает — много раз убеждалась. Цель, если по-серьёзному к ней относиться, должна быть запредельной.

Ну и программа, конечно же… Не знаю, кто убедил Мишина в том, что «Танго» — это шедевр, круче «Ворона», но, на мой взгляд, это вообще не программа Коляды. Не для фигуриста с такой нервной системой. Она его просто съедает. Как бездна, в которую, как известно, совершенно не рекомендуется вглядываться слишком пристально», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

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