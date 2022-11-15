Мишин — о Коляде: этот алмаз наиболее сложно поддаётся обработке

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин рассказал, в чём сложность работы с бронзовым призёром чемпионата мира – 2018 Михаилом Колядой, который перешёл в его группу в июне 2020 года.

На этапах Гран-при России – 2022 Коляда дважды не справился с произвольной программой и, будучи фаворитом, сумел завоевать только одну бронзу.

«Наверное, ни с одним спортсменом я не был вынужден придумывать столько нового, сколько я придумывал с ним. Этот алмаз наиболее сложно поддаётся обработке. В чём сложность? Коляда — очень яркий алмаз. И яркость его таланта, может быть, даже выше, чем мои знания о фигурном катании.

Непопадание Михаила на Олимпиаду-2022? Мы разобрали с ним ситуацию. Миша понял, что это произошло не потому, что он плохо катался. Так сложились звёзды на небосводе. Болезнь… скрытый ковид, потом открытый ковид. Гораздо обиднее, когда человек не попадает на Олимпиаду или у него что-то не случается, потому что кто-то сделал что-то неправильное и недоброе. А здесь неправильных и недобрых действий по отношению к нему не было», — приводит слова Мишина «Матч ТВ».

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