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Илья Авербух сравнил танцевальный дуэт Кагановская/Ангелопол с Медведевой и Милохиным

Илья Авербух сравнил танцевальный дуэт Кагановская/Ангелопол с Медведевой и Милохиным
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Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф, Заслуженный мастер спорта России Илья Авербух сравнил танцевальный дуэт Кагановская/Ангелопол с парой Медведева/Милохин.

«Василиса и Валера — это глоток свежего воздуха. Я боялся сравнивать их, вы же (журналисты) выдернете из контекста, но для меня новое дыхание от этой пары все равно что от Медведевой и Милохина, когда они ворвались в проект. По новой энергии они сравнимы, хотя качество в исполнении элементов отличается, как свежий ветер от Василисы и Валеры. Они были кардинально другие, нежели остальные участники московского этапа», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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