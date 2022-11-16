Илья Авербух высказался об ошибках Михаила Коляды на этапе Гран-при в Москве

Режиссёр театрализованных шоу, советский и российский фигурист (танцы на льду), продюсер, хореограф Илья Авербух прокомментировал ошибки фигуриста Михаила Коляды на четвёртом этапе Гран-при России в Москве.

«Я думаю, первый вопросом о проблемах Коляды задаётся Алексей Николаевич (Мишин. — Прим. «Чемпионата»). Миша хорошо работает на тренировках, он талантливый человек. Давайте не забывать, что он блестяще откатал короткую программу, за 100 баллов. Да, на домашнем этапе, но всё равно. А дальше опять такой прокат произвольной…



Думаю, мы должны поддерживать ребят, которые продолжают карьеру, но в первую очередь нужно следить за теми, кто сейчас приходит на смену нашим лидерам.



Может мешать сложность программы с моральной точки зрения? Давайте будем ещё по звёздам смотреть. Можем вообще придумать всё что угодно: где-то что-то произошло и это сказалось на Михаиле. Нужно просто катать программу, которую ты выражаешь. Он её прекрасно чувствует, ему нравится эта музыка. Если дело в программе, то надо менять программу. Я думаю, Алексей Николаевич это сделает в одну секунду и мы увидим чудо. Но мне кажется, что лучше тратить время не на смену программы. Хотя мы и меняли программу Марку Кондратюку, время всё равно тратится.



Любая программа у одиночников блестит и играет совсем другими красками, когда исполняются все элементы. И также любая программа у одиночника, какие бы хореографические изыски ни делались, как только фигурист ложится с первого элемента, дальше можно уже не смотреть. Чего бы ты там ни придумал, каких бы образов ни напихал в эту программу. Поэтому надо выкатывать, надо бороться. Программу мы старались сделать интересной. Когда она будет исполнена со всеми элементами, она сразу зазвучит. Я думаю, надо искать проблемы в тренировочном процессе. Значит, Михаилу надо больше повторять элементы», — передаёт слова Авербуха корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.