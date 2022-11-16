Евгения Тарасова рассказала о самом экстремальном поступке в жизни

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в соревнованиях спортивных пар российская фигуристка Евгения Тарасова рассказала о самом экстремальном поступке в своей жизни.
«Недавно на интервью спросили о самом экстремальном поступке, и я задумалась.
Почти сразу вспомнился 2018 год и мой первый прыжок с тарзанки. Сочи, лето и 207 метров свободного падения! Было страшно сделать первый шаг, а дальше бояться бесполезно, нужно постараться получить удовольствие. И да, я бы с радостью прыгнула ещё раз.
Но вот на прыжок с парашютом я до сих пор не решаюсь и не уверена, что вообще решусь», — написала Тарасова в соцсетях.
Фото: Личный архив Евгении Тарасовой
Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, — двукратная чемпионка Европы и многократный призёр чемпионатов мира.
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